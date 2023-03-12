Для оформления от мобилизованных требуют копию паспорта гражданина РФ.

Власти России угрожают не платить мобилизованным из оккупированной части Луганской области, у которых нет российских паспортов.

Как говоритсяв сообщении Луганской ОВА, военное руководство РФ требует от мобилизованных подписывать долгосрочные контракты на прохождение военной службы в российской армии. Из документов требуют в том числе и копию паспорта гражданина России. В противном случае мобилизованным и их семьям угрожают отменить выплаты и соцзащиту.

Кроме этого, в ОВА отметили, что 500 женщин обратились к руководству РФ с претензией, что на оккупированных территориях Луганской области не действуют российские законы. Речь идет о том, что якобы военное командование не принимает рапорты по освобождению мужчин по возрасту. "Последние, наверное, и сами желают вернуться домой, чтобы остаться живыми, но вся система против", - отметили в ОВА.

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Ситуация в Луганской области

Ситуация в Луганской области остается напряженная. Ожесточенные бои идут у Кременной. Однако ситуация полностью контролируемая ВСУ.

При этом оккупанты продолжают притеснения украинцев, которые остались на оккупированных территориях. Россияне заставляют людей получать паспорта граждан РФ.

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