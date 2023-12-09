В результате вражеского обстрела города Купянск погибли две женщины 57 и 71 лет, 30-летний мужчина получил ранения.

Российские оккупанты ударили из артиллерии по Купянску Харьковской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате вражеского обстрела города Купянск погибли две женщины 57 и 71 лет. 30-летний мужчина получил ранения. Предварительно, оккупанты ударили из артиллерии около 15:30", - заявил глава ОВА.

По его словам, в результате обстрела, повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня.

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"На месте преступления против гражданского населения работают правоохранители", - добавил Синегубов.

Война в Украине - последние новости

На фронте продолжаются тяжелые бои, за прошедшие сутки произошло 95 боестолкновений. В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отбили атаку противника в районе Спорного Донецкой области. На Бахмутском направлении наши воины отбили 13 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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