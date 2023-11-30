Россияне 59 тысяч раз обстреляли населенные пункты Украины, подчеркнул министр.

С начала 2023 года жертвами российских ударов по Украине стали 2 тысячи украинских граждан. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как сообщает пресс-служба МВД, глава министерства провел встречу с послами стран G7. Он подчеркнул, что под вражеский огонь попали населенные пункты в 24 регионах Украины.

"За 11 месяцев этого года россияне 59 тысяч раз обстреляли населенные пункты в 24 регионах Украины. В результате 11 тысяч граждан пострадали, 2 тысячи – погибли", – сказал глава МВД.

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По словам Клименко, больше всего обстрелов со стороны оккупационных войск РФ зафиксировано в Запорожской, Херонской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Удары РФ по Украине: последние новости

В течение дня, 30 ноября, российские захватчики дважды ударили по Торецку Донецкой области. Около 10:30 оккупанты обстреляли людей, которые ждали гуманитарную помощь. В больницу с ранениями попали женщина 86 лет, а также двое мужчин 63 и 34 лет. Последний – в тяжелом состоянии.

Под вечер россияне нанесли авиаудар по Торецку. В результате атаки был разрушен частный дом на 4 хозяина. Есть погибший и трое пострадавших. Сотрудники ГСЧС и Национальной полиции спасли двух человек из-под завалов.

Под вражеским огнем оказались и другие населенные пункты Донецкой области, в частности Покровск. Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что в результате атаки пострадали люди. Среди них – трое детей, самому маленькому всего шесть месяцев.

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