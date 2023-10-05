Было перезахоронение военнослужащего, погибшего еще в начале войны.

Поминки в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области были по украинскому военному, который погиб еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Об этом рассказал местный житель Александр Муховатый на видео, которое показало Суспильне. При этом он рассказал, что во время удара ракетой 5 октября по магазину и кафе погиб его брат, невестка и мама.

"Было перезахоронение военнослужащего, который погиб еще в начале, а так как мы были под оккупацией, то не могли здесь захоронить", - сказал он.

При этом отметил, что тело военного было эксгумировано и его привезли похоронить в родное село.

Удар оккупантов по поселку Гроза - детали

5 октября около 13:24 российские захватчики ударили ракетой по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области. Ракета попала в здание, где находились магазин и кафе. Там находилось около 60 человек. Не было военных, а только местные жители.

Уже завершен разбор завалов. Погиб 51 человек, три человека считаются пропавшими без вести. Шесть пострадавших находятся в больнице.

Следователи и оперативники ищут наводчиков, предоставивших россиянам координаты для удара. Сейчас продолжаются обыски.

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