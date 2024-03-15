Названы два участка фронта.

Россияне сосредоточены на прорыве обороны Авдеевского и Новопавловского направлений, тогда как на Бахмутском сегодня фиксируется затишье.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. Как отмечается, с начала суток зафиксировано 68 боевых столкновений вдоль линии фронта, из которых более половины прошли именно на двух "центральных" для РФ зонах.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено более 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сводке.

Как сообщает Генштаб, на Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Купянском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, где россияне пытались улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Роздоловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупант 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, в течение суток врагом осуществлено 3 безуспешных штурма позиций наших войск.

В целом, враг нанес сегодня 8 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В то же время, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Россия пытается пробиться на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении враг уже несколько суток подряд активно пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад. По информации Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, россияне ежедневно бросают в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке, наступательные действия сопровождают интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV-дронов и дронов со сбросами.

По его словам, приняты все необходимые меры для укрепления обороны украинских защитников. Как известно, главнокомандующий ВСУ сегодня приехал на упомянутое направление лично.

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