Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на всех участках фронта оккупанты продолжают атаковать, используя малые тактические группы.
"Враг проводит наступательные действия, еще начиная с октября прошлого года. Сейчас, если выделять какие-то особые направления, то на Новопавловском направлении, который вокруг Марьинки, атак больше, чем возле Авдеевки. Однако интересно то, что в целом несмотря на преимущество противника, то я даже начал бы говорить обо всем участке фронта, что его наступательный потенциал исчерпывается. Конечно, это достаточно громкое заявление, но видим, что по всем участкам враг использует такие малые тактические группы. А то преимущество, которое было прежде всего на Авдеевском направлении, не реализовалось в желаниях захватчика, чтобы выйти на качество оперативного пространства", - рассказал он в эфире "Эспрессо"
Эксперт добавил, что враг атакует и на сложном участке Бердичи - Орловка - Тоненькое, но оборона ВСУ является достаточно эффективной. Также Згурский напомнил про приезд главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на Запорожский и Авдеевский участки фронта. Тогда он анонсировал усиление отдельных бригад.
"Я так понимаю, что это Авдеевское направление, где существовала определенная угроза продвижения противника, однако за счет украинского резерва, наших средств РЭБ и артиллерии такие вражеские движения будут невозможны. А второе направление, где активизировались боевые действия кроме Марьинки и Авдеевки, - Запорожский фронт. Видим там атаки на Роботино и Вербово, об этом также говорил вчера генерал Сырский. В целом ситуация, на мой взгляд, выглядит стабилизированной, а будет гораздо эффективнее, если сейчас увеличится предоставление военной помощи и поступление прежде всего боеприпасов, что в значительной степени будет влиять на характер боевых действий", - подытожил эксперт.
Война в Украине - новости с фронта
Как сообщал УНИАН, на Авдеевском направлении российские оккупанты практически ежедневно ведут штурмы. Вчера, 14 марта, захватчики даже попытались задействовать технику.
По данным ISW, оккупанты привлекают к боевым действиям на востоке Украины тактические и оперативные резервы, чтобы поддержать и нарастить темпы наступательных операций.
Хотя оккупанты все еще имеют резервы для дальнейшей интенсификации наступательных операций, этого недостаточно для того, чтобы разрушить украинскую оборону.