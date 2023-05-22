Украинские военные 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" уничтожили три российские боевые машины пехоты, одну повредили, и ликвидировали большое количество личного состава оккупантов.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.
"Враг пытался атаковать позицию Сил обороны с помощью 4 БМП и большого количества пехоты с поддержкой артиллерии. Наши воины сломали русским зубы. Три БМП были уничтожены, одна - повреждена, а у пехоты врага - большие потери", - отметил Сырский.
Как рассказали в самой 10-й ОГШБр, россияне 21 мая пытались штурмовать одну из позиций 8-го Отдельного Горно-Штурмового батальона с помощью 4 БМП, большого количества пехоты, еще и с поддержкой артиллерии.
"Ничего не удалось. Поломали зубы. Три БМП уничтожены, одна повреждена. Воины они "до сраки"...", - подытожили "Эдельвейсы".
Война в Украине - потери россиян
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 21 мая, украинские защитники ликвидировали 720 российских военных. Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения составили 203880 человек.
Также прошлым вечером украинские военные уничтожили российский истребитель Су-35 в территориальных водах Украины на Херсонщине.
По словам президента США Джо Байдена, в боях за город Бахмут в Донецкой области Россия потеряла около 100 тысяч человек личного состава.