Жертвой россиян стал сотрудник Одесского национального университета им. Мечникова.

Россияне запустили дроны-убийцы по Одесской области, в результате новой вражеской атаки погиб сын известного ученого - он жил в доме, который сгорел во время атаки.

В пригороде Одессы во время дроновой атаки, которая произошла накануне, погиб сотрудник Одесского национального университета им. Мечникова Дмитрий Иваница - сын известного ученого, проректора указанного вуза, профессора Владимира Иваницы.

О гибели Дмитрия Иваницы сообщили в вузе. "Добрый и светлый человек, настоящий профессионал, он навсегда останется в памяти университетского коллектива. Глубокие соболезнования в связи с невосполнимой потерей семье, друзьям, близким Дмитрия Владимировича Иваницы. Вся университетская семья скучает вместе с вами", - говорится в сообщении. Погибший жил в доме, который сгорел во время вражеской атаки беспилотниками.

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В пресс-службе Одесской областной прокуратуры сообщили, что в результате вражеской атаки 17 декабря погиб житель частного дома в Одесском районе, дом полностью разрушен. Взрывной волной в домах вокруг есть повреждения крыши, стен, перекрытий, окон, дверей. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Напомним, в ночь на 17 ноября российская армия атаковала Украину двумя десятками ударных беспилотников, все они сбиты. По данным ВСУ, в течение пяти часов ночью враг терроризировал южные регионы дроновой атакой. Во время боевой работы один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесской области и взорвался. Взрывной волной повреждены дома вокруг и ангар с имуществом частного спортивного учреждения. Из-за падения дрона возник масштабный пожар. Разрушены три одноэтажных жилых дома, пылали - два. На месте происшествия был обнаружен погибший мужчина.

Справка УНИАН. Владимир Иваница - доктор биологических наук, член-корреспондент НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, руководитель научной школы "Морская микробиология и биотехнология". Создал в университете биотехнологический научно-учебный центр, коллекцию морских и практически полезных микроорганизмов (филиал Национальной коллекции микроорганизмов), которая получила статус национального достояния и тому подобное. Он является автором многих научных работ. Дмитрий Иваница возглавлял редакционно-издательский отдел вуза.

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