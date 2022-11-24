Теперь ему "светит" до 12 лет заключения.

В Херсоне владелец местной станции прогулочных катеров помогал ФСБ убегать от контрнаступления Сил обороны на южном направлении.

Об этом сообщила Службы безопасности Украины и опубликовала фото преступника. Оказалось, этот человек добровольно передал в распоряжение россиян 6 плавсредств, каждый из которых рассчитан на 30 пассажирских мест.

"Именно на этих катерах на левый берег Днепра "эвакуировались" кадровые сотрудники ФСБ и еще несколько подразделений оккупационных группировок РФ", — рассказали в СБУ.

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Кроме того, враг привлек плавсредства для принудительного вывоза части местных жителей временно оккупированных районов Херсонщины.

По данным следствия, до широкомасштабного вторжения этот человек устраивал морские экскурсии в районе Железного порта.

В Службе безопасности рассказали, что после временного захвата региона он "перерегистрировал" собственный бизнес в пользу страны-агрессора и заключил соответствующий договор с оккупационной администрацией.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался скрываться в городе. Но сотрудники СБУ задержали его и объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ему "светит" до 12 лет заключения.

ВСУ зашли в Херсон 11.11.2022

9 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска покидают Херсон и правобережье области. Накануне этого шага оккупанты взорвали мосты на Херсонщине и Николаевщине. Поэтому им приходилось личный состав перебрасывать лодками и катерами.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон. Вечером в тот же день Зеленский в своем видеообращении подтвердил эту информацию. Также сообщалось, что деоккупировано все правобережье Херсонской области.

14 ноября глава украинского государства посетил Херсон, где встретился с украинскими военными, освобождавшими город. Над Херсоном официально подняли украинский флаг.

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