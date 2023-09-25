Продолжается операция по освобождению Крыма, отметил эксперт.

Можно считать, что Вооруженные силы Украины ведут наступательную операцию и на Крымском направлении, отметил военный эксперт Олег Жданов.

"Я бы сюда еще добавил Крымское направление, его уже можно рассматривать как отдельное. Продолжается операция по освобождению Крыма. Фактически мы ведем там наступательную операцию", - заявил он.

При этом Жданов отметил, что при ударах ВСУ не страдает мирное население в Крыму.

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"Я так понимаю, есть какой-то график у Генштаба, мы планомерно уничтожаем военные объекты. Обратите внимание, там гражданское население не страдает совсем, я имею в виду, нет раненых и убитых, а военные объекты выносятся один за другим. Сегодня это не исключение. И сегодня мы говорим о том, что не только на Бахмутском, но и на Крымском направлении мы тоже ведем активные наступательные действия по ликвидации оккупантов", - добавил эксперт.

Освобождение Крыма - прогноз

Как писал УНИАН, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов убежден, что еще до наступления зимы украинские Силы обороны могут осуществить операцию по разрыву сухопутных связей между Россией и оккупированным Крымом.

Он отметил, что первая оборонительная линия российских оккупантов на Запорожье уже кое-где пробита, а это значит, что разрыв "сухопутного коридора" возможен в последующие недели.

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