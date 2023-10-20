ВСУ наносили войскам РФ большие потери на многих критически важных участках линии фронта.

Вооруженные силы Украины целенаправленно проводят наступательные операции, чтобы истощить ограниченные резервы оккупационных войск. При этом сами защитники максимально сохраняют собственные резервы.

Как сообщают американские аналитики в отчете ISW, российским военным в значительной степени не хватает высококачественных резервов, которые они изо всех сил пытаются создать. По словам экспертов, ВСУ вступали в бой против превосходящих сил врага, но наносили ему большие потери на многих критически важных участках линии фронта.

Аналитик Королевского института Вооруженных сил Джек Уотлинг добавил, что до тех пор, пока украинские силы могут продолжать наносить высокий уровень потерь российским войскам, "становится возможным подавлять способность России обучать достаточное количество новых войск".

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По данным Генштаба, потери России в войне против Украины уже составили убитыми около 290 тыс. 680 человек.

Американские дальнобойные ракеты ATACMS, которыми вооруженные силы Украины успешно нанесли удары по аэродромам россиян на оккупированной территории, "существенно меняют правила игры". Теперь враг вынужден оттягивать свои склады и аэродромы еще дальше.

Вооруженные силы Украины отбили десятки атак врага на нескольких направлениях. За прошедшие сутки произошло более 70 боевых столкновений.

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