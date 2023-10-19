Это вооружение затруднит обеспечение оккупационных войск и подорвет их логистику.

Американские дальнобойные ракеты ATACMS, которыми Вооруженные силы Украины успешно нанесли удары по аэродромам россиян на оккупированной территории, "существенно меняют правила игры". Теперь враг вынужден оттягивать свои склады и аэродромы еще дальше.

В эфире телемарафона спикер восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что РФ не отказалась от полной оккупации Луганской области и это направление остается одним из приоритетным для нее. Однако появление ATACMS затруднит обеспечение оккупационных войск и подорвет их логистику.

"Появление такого мощного оружия как ATACMS является существенным гейм-ченджером, которым раньше были, например, HIMARS, потом стали Patriot", — подчеркнули представитель.

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По его словам, из-за наличия у наших защитников этого дальнобойного оружия захватчикам придется растягивать свои составы и командные пункты, что приведет к увеличению времени принятия решений и подлетной дистанции до поля боя. Кроме того, они будут вынуждены потратить время на поиск новых мест для размещения складов, что приведет к "мощной нагрузке на их логистическую систему".

Первое использование ATACMS

Ночью 17 октября ВСУ атаковали аэродромы россиян во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Были поражены 9 вертолетов, спецтехника, установка ПВО, склады боеприпасов и взлетные полосы.

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что на вооружении Сил обороны появились ATACMS и они себя уже показали. В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео первых пусков этих ракет.

Впоследствии появились спутниковые снимки аэродрома во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

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