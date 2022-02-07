Оккупанты начали рассказывать о прибытии "польских наемников" на Донбасс.

Российская пропаганда сегодня распространила новый фейк об Украине, ссылаясь на сообщения главарей террористических группировок на оккупированном Донбассе.

Речь идет о якобы прибытии на линию фронта "польских наемников", о котором заявили в "народной милиции ДНР". Эту "информацию" оперативно распространили российские СМИ, однако впоследствии ее официально опроверг Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Оккупационным войскам в очередной раз привиделись иностранные "наемники", теперь из Польши. Центр стратегических коммуникаций напоминает, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы. И они находятся в учебных центрах. Поэтому никаких "польских американских и т.п. наемников" в Украине нет", - говорится в сообщении.

В Центре заверили, что за Украину воюют украинцы.

Как сообщал УНИАН, накануне миссия ОБСЕ зафиксировала скопление военной техники оккупантов на Донбассе.

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