Накануне Пасхи российская армия обстреляла церковь в Херсоне. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
"Накануне Светлого Праздника Пасхи российская армия обстреляла церковь в Херсоне. Сегодня ночью российская артиллерия ударила по Храму Рождества Пресвятой Богородицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за обстрела выбило окна, а также повреждены крыша и стены. По данным ОВА, гражданские не пострадали.
Ситуация на Херсонщине - последние данные
Как сообщал УНИАН, по информации ОК "Юг", российские захватчики пытаются усилить обстрелы Правобережья Херсонщины и акватории Днепро-Бугского лимана.
10 апреля на Херсонщине российские захватчики атаковали лодку с двумя мирными жителями, 20-летний парень и 20-летняя девушка получили тяжелые ранения.
Всего за 10 апреля российские оккупанты 56 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины, выпустив 285 снарядов из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, ПТРК, беспилотников и авиации. В частности, в Херсоне враг попал в территорию медучреждения, музей и админздание.