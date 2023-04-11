Из-за обстрела в здании выбиты окна, а также повреждены крыша и стены.

Накануне Пасхи российская армия обстреляла церковь в Херсоне. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

"Накануне Светлого Праздника Пасхи российская армия обстреляла церковь в Херсоне. Сегодня ночью российская артиллерия ударила по Храму Рождества Пресвятой Богородицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обстрела выбило окна, а также повреждены крыша и стены. По данным ОВА, гражданские не пострадали.

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Ситуация на Херсонщине - последние данные

Как сообщал УНИАН, по информации ОК "Юг", российские захватчики пытаются усилить обстрелы Правобережья Херсонщины и акватории Днепро-Бугского лимана.

10 апреля на Херсонщине российские захватчики атаковали лодку с двумя мирными жителями, 20-летний парень и 20-летняя девушка получили тяжелые ранения.

Всего за 10 апреля российские оккупанты 56 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины, выпустив 285 снарядов из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, ПТРК, беспилотников и авиации. В частности, в Херсоне враг попал в территорию медучреждения, музей и админздание.

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