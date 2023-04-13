Оккупанты издевались над людьми не только из-за поддержки ВСУ, но и за волонтерство.

Россияне незаконно задерживали украинцев во время оккупации Херсона. Людей жестоко пытали и угрожали смертью.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch установила новые факты издевательств россиян в Херсоне и его окрестностях с марта по ноябрь 2022 года. Эксперты опросили 34 человек, среди которых были как пострадавшие, так и их родственники. Людей пытали в СИЗО, здании горадминистрации, здании сельской школы и в техническом помещении аэропорта.

Российские оккупанты избивали своих заложников палками, резиновыми дубинками, били током, угрожали смертью и избиениями, а также отказывались оказывать медпомощь. При этом захватчики проводили агрессивные обыски, в ходе которых увозили людей в неизвестном направлении в один из двух десятков "центров содержания" в Херсоне и в области. Причиной для задержания могло стать волонтерство, поддержка ВСУ или участие в АТО.

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Один из задержанных россиянами рассказал, что его бросили в камеру в следственном изоляторе на улице Теплоэнергетиков с пятью другими людьми, которые били жестоко избиты.

"У одного было ранение в ногу, у другого было сломано ребро. Мы слышали крики (людей, которых избивали) весь день и всю ночь... Медицинскую помощь никому не оказывали", – сообщил пострадавший.

При этом оккупанты постоянно унижали заложников, заставляли повторять российские лозунги, пытали гимном РФ и так называемыми патриотическими песнями, а также заставляли аплодировать, угрожая избиениями.

Во время освобождения Херсона от российской армии в ноябре 2022 года захватчики похитили некоторых украинцев, некоторые из них оказались в СИЗО во временно оккупированном Крыму без предъявления обвинений и юридической защиты.

Ситуация в Херсоне - что известно

В ноябре 2022 года украинская армия освободила Херсон от российских захватчиков. Город находился в оккупации с февраля 2022 года. После деоккупации россияне нещадно уничтожают ракетами населенный пункт, который они называли своим.

Так, 13 апреля начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что российске оккупанты ударила по селу Змиевка Бериславского района управляемыми авиабомбами. Российские снаряды попали в здание местной школы, предварительно один человек погиб, еще один получил ранения.

Также враг обстрелял и село Никольское Дарьевской общины, в результате чего ранение получил 52-летний мужчина.

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