По его словам, Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые самолеты, чтобы оттеснить российскую авиацию от государственной границы.

Россия увеличила активность тактической авиации и применения управляемых авиационных бомб.

"Видим, что активность тактической авиации в последнее время несколько увеличилась. Есть применение не только ракет, которые могут лететь на довольно большие расстояния, но и управляемых авиационных бомб, которые противник начинает применять по прифронтовым регионам", - сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат эфире телемарафона ​​​​​.

Игнат также отметил, что Украине сейчас нужны дальнобойные средства как противовоздушной обороны, так и современные многоцелевые самолеты, которые смогут оттеснить российскую авиацию подальше и от линии боевого столкновения, и от государственной границы Украины.

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По его словам, Россия имеет истребители Су-30, это модернизированная версия Су-27, также более новейший самолет Су-35, истребитель-бомбардировщик Су-34 и ударную авиацию – это штурмовики и вертолеты.

"Используются бомбы ФАБ-500. Это управляемые авиационные бомбы еще советских времен, которые дооборудуют крыльями, и летят они к цели по GPS-навигации. Таким образом, российский истребитель Су-35 может не заходить в зону поражения нашей ПВО, и за 40-50, а то и больше километров до государственной границы или линии боевого столкновения сбрасывать их с большой высоты. И они планируют, летят, пересекая границу и наносят удары по позициям", - заявил Игнат.

Он также добавил, что обычно эти бомбы не являются точными и очень часто попадают в гражданские объекты.

Управляемые бомбы на войне

По информации Defense Express, оккупанты применили управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500в в феврале на одном из объектов Черниговской области. На одном из обломков была соответствующая маркировка.

Отмечается, что главная опасность этого вида боеприпасов заключается в том, что УПАБ-1500в - планирующая бомба, которая оснащена инерционной и спутниковой системой навигации, а ее боевая часть составляет 1010 кг.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко добавил, что эти бомбы очень дороги в производстве и не являются массовым продуктом. Он уверен, что применение УПАБ-1500 не будет частым и регулярным явлением.

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