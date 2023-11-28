Все детали вражеской атаки пока уточняются.

В ночь на вторник, 28 ноября, российские оккупанты ударили ракетой по городу Кривой Рог Днепропетровской области.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, все детали вражеского удара сейчас устанавливаются.

Кроме того, оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Марганецкую общину Никопольского района. Обошлось без погибших и пострадавших. Информацию о убытках, которые причинили оккупанты, уточняют спасатели.

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На остальной территории области было спокойно. Без вражеских атак.

Угроза российских обстрелов: что известно

В Силах обороны юга Украины предупредили, что российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черном море свой фрегат "Адмирал Макаров", который является носителем "Калибров". Его снаряжение составляет до восьми ракет.

Военные предупреждали украинцев о повышенный уровень ракетной угрозы. Ночью появилась информация, что оккупационные войска выпустили в сторону Кривого Рога ракету.

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