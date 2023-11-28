Также есть угроза применения дронов в двух областях.

Этой ночью российские оккупационные войска выпустили в сторону Кривого Рога ракету. Об этом сообщают в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

После 02:00 они сообщили, что наблюдают активность российской тактической авиации на юго-восточном направлении. "Есть угроза применения управляемых авиационных ракет для областей, в которых объявлена воздушная тревога", - сообщалось в Telegram-канале Воздушных сил.

Через несколько минут военные предупредили об угрозе применения российских ударных беспилотных летательных аппаратов для Херсонской и Николаевской областей. Также сейчас тревога звучит в Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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"Внимание! Ракета в направлении Кривого Рога!"- написали они в 02:09.

Обновлено в 02:25: Тревога остается только на Николаевщине и Херсонщине.

Угроза российских обстрелов: что известно

Вчера вечером в Силах обороны юга Украины предупредили, что российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черном море свой фрегат "Адмирал Макаров", который является носителем "Калибров". Его снаряжение составляет до восьми ракет.

Военные предупреждали украинцев о повышенном уровне ракетной угрозы.

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