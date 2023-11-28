Россия попала снарядом по спальне украинцев посреди ночи.

Россия среди ночи атаковала Днепропетровский район Херсона и ударила по дому пожилых супругов, попав снарядом по спальне людей.

В результате атаки скончался 71-летний херсонец. Его сердце остановилось около 07:45 утра в местной больнице, в которую его забрали из-за ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Врачи изо всех сил пытались спасти жизнь пострадавшего, но ранения оказались слишком тяжелыми...", - констатировал он.

Ранее Прокудин уточнял, что мужчина во время обстрела получил взрывную травму и ранение ноги. Также у него было сломано несколько костей. Медики оценивали его состояние как средне тяжелое.

По данным чиновника, ночью под огнем оккупантов оказались не только дома украинцев. Пострадал один из образовательных учреждений Днепровского района. В здании повреждены окна и помещения спортивного зала, уточнил он.

Армия РФ ударила ракетой по Запорожью, попала в предприятие

Утром в Запорожской области в очередной раз раздавалась воздушная тревога. По данным главы ОВА Юрия Малашко, враг атаковал город ракетами. Вероятно, речь идет об "Искандерах".

Боеголовка попала по территории местного предприятия. По словам чиновника, жертв среди украинцев нет. Легкие ранения получил один человек.

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