По предварительной информации, удар нанесен одной из модификаций баллистической ракеты "Искандер".

Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье, ранен человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его информации, в 08:51, во время воздушной тревоги, враг нанес ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья.

"Сейчас тип ракеты уточняется. Предварительно - одна из модификаций баллистической ракеты "Искандер". По предварительным данным, на эту минуту известно об одном легко раненном человеке", - рассказал он.

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Малашко отметил, что от взрывной волны поврежден магазин, находящийся рядом с местом удара.

По данным секретря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, сейчас известно, что из-за взрывной волны повреждены окна в трех многоэтажных домах и трех образовательных учреждениях.

Также, как сообщили в Воздушных силах, рано утром на юге был уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Кроме того, этой ночью был сбит ударный вражеский беспилотник типа Shahed.

Ночная атака на Днепропетровскую область - что известно

Ночью 28 ноября российские оккупанты ударили ракетой по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Детали вражеского удара устанавливаются.

Также из тяжелой артиллерии россияне обстреляли Марганецкую громаду Никопольского района. Обошлось без погибших и пострадавших.

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