Оккупанты могут привлечь к боевым действиям в Украине военнослужащих из Приднестровья.
Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 06:00 9 марта Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отмечается, начались четырнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах определенных операционных зон.
На Северном и Северо-западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, продолжается оборона Чернигова.
Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступления противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и стойко удерживает определенные рубежи.
На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы Украины и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.
На других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задания территориальной обороны.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.
По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей; активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.
Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из высших учебных заведений РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.
Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние указанного личного состава остается на низком уровне.
В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины.
В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых русскими войсками, враг, в нарушение норм международного гуманитарного права, продолжает прятать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов. Использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу. Оккупанты выводят из строя башни сотовой связи.
В Херсонской области выявлено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева.
По имеющейся информации, среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.
Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы не раз падали на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 8 марта в нашей стране ликвидированы почти 12 тысяч оккупантов.
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщали, что после начала войны РФ против Украины погибли 474 гражданских.