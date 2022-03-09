В Крыму и на части Донбасса противник продолжает осуществлять скрытую мобилизацию.

Оккупанты могут привлечь к боевым действиям в Украине военнослужащих из Приднестровья.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 06:00 9 марта Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, начались четырнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах определенных операционных зон.

На Северном и Северо-западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, продолжается оборона Чернигова.

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступления противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и стойко удерживает определенные рубежи.

На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы Украины и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

На других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задания территориальной обороны.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.

По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей; активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из высших учебных заведений РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.

Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние указанного личного состава остается на низком уровне.

В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины.

В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых русскими войсками, враг, в нарушение норм международного гуманитарного права, продолжает прятать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов. Использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу. Оккупанты выводят из строя башни сотовой связи.

В Херсонской области выявлено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева.

По имеющейся информации, среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы не раз падали на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 8 марта в нашей стране ликвидированы почти 12 тысяч оккупантов.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщали, что после начала войны РФ против Украины погибли 474 гражданских.

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