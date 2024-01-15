Самоходная артиллерийская установка способна производить от 12 до 16 выстрелов в минуту с дальностью в 70 километров, до этого российские войска получали только опытные образцы.

На российском предприятии "Уралтрансмаш" были показаны серийные образцы 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С35 "Коалиция-СВ". Эту информацию обнародовало издание "Милитарный" со ссылкой на росСМИ.

САУ были представлены российскому министру промышленной торговли Денису Мантурову, посетившему "Уралтрансмаш" для проверки выполнения государственного заказа.

Это были одни из первых серийных экземпляров, поскольку до этого российские войска получали лишь опытные образцы, которые были модернизированы на предприятии "Уралтрансмаш".

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Исследователь бронетанковой техники Андрей Тарасенко сообщил, что мощности предприятия ранее не позволяли организовать массовое производство САУ "Коалиция-СВ", завод занимался преимущественно ремонтом и модернизацией САУ "Мста", а также изготовлением исследовательских экземпляров "Коалиции".

Эксперт также отметил, что россияне ранее утверждали об использовании "Коалиций" в российско-украинской войне, однако пока не было подтверждений этих заявлений.

2С35 "Коалиция-СВ": что известно

"Коалиция-СВ" - российская 152-мм самоходная артиллерийская установка. Ее экипаж состоит из трех человек, а не из пяти, как в других САУ. Самоходка базируется на платформе танка Т-90 и, по информации производителя, может делать от 12 до 16 выстрелов в минуту с дальностью в 70 километров. Первая опытная партия отправилась на вооружение ВС России в 2019 году.

Война в Украине - последние новости

В ГУР назвали основные цели российских ударов. По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, оккупанты сейчас не наносят удары по энергетическим объектам, но это не значит, что РФ не следит за состоянием нашей энергетики и не воспользуется возможностью для атаки.

Также УНИАН сообщал, что минувшие сутки не пережили почти 1000 захватчиков.

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