В реальности, когда Россия ежедневно бросает украинцам на головы ракеты и снаряды, стоит знать об этом.

Идет третий год полномасштабной войны с Россией и едва ли не каждый день страна-террорист сбрасывает на головы людей бомбы со снарядами. Можно ли в такое время рассчитывать на скорую помощь?

Фронтовой волонтер Оксана Корчинская в эфире Espreso предостерегает, общество должно быть более сознательными к себе и своему окружению. Как минимум, каждый из нас должен иметь за плечами курсы тактической медицины и понимать, что следует положить в аптечку каждой семьи, каждому дому, который может стать следующей целью РФ.

"Я обращаюсь ко всему населению Украины. Уважаемые граждане, война идет полномасштабная более двух лет, а вообще 10 лет, пожалуйста, проходите элементарные курсы по тактической медицине - это одни сутки занятий и каждый украинский дом должен иметь аптечку", - акцентировала она.

Украинка говорит, что фронтовые волонтеры и боевые медики - это преимущественно люди без специального медицинского образования. Они тоже пошли по пути курсов тактической медицины. Поэтому каждый, кто считает, что это не о нем и сомневается, должен понять - это следует сделать хотя бы для себя.

У многих дома нет турникета, тампонады, перевязки и каких-то абсолютно элементарных вещей, которые понадобятся, если произойдет что-то плохое, отметила женщина.

Она акцентировала, что не всегда скорая может приехать вовремя на вызов. Но каждый должен знать, как использовать драгоценное время для первой помощи.

"От вас, от каждого зависит можете ли вы спасти свою жизнь, потому что пока доедет к вам скорая - это время, а вы можете спасти жизнь себе и своим близким", - сказала она.

Волонтер советует пойти на практические курсы, посмотреть рекомендации MARCH, обратить внимание на обучение, которые есть сейчас в сети. Хотя, по ее мнению, лучше получать эти знания на очных уроках.

Корчинская напомнила, что в Израиле люди уже давно переосмыслили свое отношение к этому вопросу. Ведь там тоже война. "Украинцы так же должны это делать - это их жизнь и наша безопасность", - считает она.

Россия усилила ракетные удары по Украине - причина

В эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, почему Россия показательно увеличила количество ракетных ударов по Украине весной. Как известно, на этой неделе украинцы пережили два массированных удара - день за днем подряд. Вчера оккупанты утром попали по ДнепроГЭС. Министр энергетики Галущенко считает, что это будет не последняя подобная атака.

Как говорит Гуменюк, планы РФ несколько нарушило уничтожение истребителей (их в немалом количестве ликвидировали ВСУ за последнее время). Например, потеря самолета А-50 заставила врага изменить тактику.

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