Украина установила генерала РФ, который приказал ударить ракетой по гостинице в Краматорске

Тогда среди раненых и погибших были иностранные и украинские репортеры.

СБУ сообщила о подозрении заместителю начальника генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковнику Алексею Киму, по приказу которого была выпущена ракета по гостинице в Краматорске.

"Именно Ким подписал директиву и отдал боевой приказ на огневое поражение отеля, где находились только гражданские", - цитирует Reuters сообщение СБУ.

В СБУ сообщили, что для осуществления атаки российский генерал-полковник привлек одно из подчиненных ему подразделений ракетных войск. Согласно приказу Кима, его подчиненные ударили по отелю баллистической ракетой "Искандер-М".

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Ракета была запущена с места вблизи Таганрога на побережье Азовского моря. В Генштабе ВСУ в ответ на запрос издания сообщили, что вблизи места запуска ракеты на тот момент действовали два российских подразделения: 1-я гвардейская ракетная бригада 49-й армии и 107-я гвардейская ракетная бригада 35-й армии. Вблизи Таганрога была еще и третья часть, которая могла нанести удар: 47-я ракетная бригада 8-й армии.

Удар по гостинице в Краматорске

24 августа россияне ударили по отелю в Краматорске в результате чего были ранены двое журналистов Reuters, всего 5 представителей медиа и 5 мирных жителей получили ранения. Кроме этого 38-летний Райан Эванс, бывший британский военный, который с 2022 года работал инструктором по безопасности Reuters, в результате удара погиб мгновенно.

Тогда российская пропаганда хвасталась, что попали в "иностранных наемников" и места дислокации ВСУ, которые якобы размещались в отеле. В отелях прифронтовой зоны в основном останавливаются волонтеры, журналисты, участники гуманитарных миссий, представители международных организаций, бизнесмены, родные военных.

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