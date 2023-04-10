Это лишь одна из инициатив для поднятия морального духа военных.

Среди недавней "утечки" данных Пентагона была информация и о российских методах войны. Как сообщает New York Times, российское руководство пообещало своим солдатом выплачивать дополнительный бонус за уничтожение или повреждение танков НАТО.

Такая мотивация предоставлена РФ для того, чтобы увеличить моральный дух российских групп. Эта инициатива является лишь одной из серии поощрений оккупантов для захвата украинских земель.

В частности важно фиксировать уничтожение или повреждение техники в виде фото или видео, ведь благодаря этим файлам будут проводить информационно-психологические операции.

Видео дня

"Видеозаписи уничтожения танков будут широко распространены, чтобы снизить доверие Украины и Запада и заверить российские войска в их способности преодолеть это новое вооружение", - говорится в материалах Пентагона.

Танки НАТО в Украине: что известно

В начале апреле в Минобороны Германии сообщили количество обещанных танков Leopard для Украины. Если брать во внимание две модели (Leopard 1 и Leopard 2), то в итоге Киев получит 160 танков. Также Писториус отметил, что пока не видит пути увеличения этих поставок.

Во второй половине апреля Украина получит от Испании шесть танков Leopard 2A4. Всего Марид пообещал передать 10 танков.

Однако в России уже придумали, как будут бороться с танками НАТО. Они показали "старый дедовский метод".

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