Танки прибыли на станцию вблизи полигона, где находятся российские военные, возможно "мобики".

Россия перебросила в Беларуси еще 13 танков Т-72. Эшелон с танками отправили 8 декабря с железнодорожной станции Буй (Костромская область РФ). Он прибыл на железнодорожную станцию Заслоново (Лепельский район, Витебская область Беларуси) позавчера, 10 декабря.

Как сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", вблизи станции Заслонове находится полигон "Лепельський", где с октября 2022 г. размещается одна из групп солдат ВС РФ, возможно мобилизованных.

"Можно предположить, что переброска туда танков может означать подготовку российских танкистов на этом полигоне", - пишут наблюдатели.

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Еще один мониторинговый проект "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" подтверждает переброску эшелона российских танков в Беларусь. По информации наблюдателей, эшелон прибыл на станцию Заслоново 10 декабря в 02:05. В 17:10 в тот же день была начата разгрузка.

Угроза нападения со стороны Беларуси-важные новости

Аналитики Американского Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину. Даже если это произойдет, беларуская армия не сможет добиться существенного оперативного успеха.

Тем не менее, Россия продолжает использовать Беларусь для подготовки своих мобилизованных. На днях, 8 декабря, в Беларусь на железную станцию "Полонка" (Барановичский район, Брестской области) прибыл дежурный эшелон с техникой снабжения ВС РФ.

Впоследствии наблюдатели заявили, что в Беларуси колонны российской военной техники перемещают в район Брестского полигона, ближе к границе с Украиной.

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