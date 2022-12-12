Российские и беларуские военные якобы готовятся к боевому слаживанию так называемой совместной региональной группировки войск.

В Беларуси колонны российской военной техники перемещают в район Брестского полигона, ближе к границе с Украиной.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", речь идет о 24 единицах техники, а именно о 4 тралах с танками Т-80, минометной батарее, машинах связи и инженерной техники.

"Военно-пропагандистские каналы проинформировали о начале очередного этапа боевого слаживания так называемой совместной региональной группировки войск (сил) ВС РФ и РБ. Анонсировано движение колонн с военной техникой по дорогам страны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сегодня, 12 декабря, первая колонна с техникой ВС РФ выдвинулась с района полигона "Обуз-Лесновский" (Барановичский рн, Брестская обл) в сторону полигона "Брестский" (Брестский рн, Брестская обл).

Угроза нападения со стороны Беларуси: последние новости

По прогнозам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину. Даже если это произойдет, беларуская армия не сможет добиться существенного оперативного успеха.

Тем не менее, Россия продолжает использовать Беларусь для подготовки своих мобилизованных. На днях, 8 декабря, в Беларусь на жд-станцию "Полонка" (Барановичский район, Брестской области) прибыл очередной эшелон с техникой снабжения ВС РФ.