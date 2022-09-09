По его словам, война в Украине имеет значение для общей способности России представлять любую угрозу для любой страны-члена НАТО.

Россия привлекла к войны в Украине 80% своих сухопутных войск.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

"Сейчас более 80% сухопутных войск России привлечены к войне в Украине. Поэтому, конечно, то, что там происходит, имеет значение для общей способности России представлять какую-либо угрозу для любой страны-члена НАТО. Итак, мое первое сообщение членам альянса заключается в том, что мы приветствуем беспрецедентную поддержку, мы призываем к еще большей поддержке, и мы призываем их глубже исследовать запасы, чтобы продолжать предоставлять Украине то, в чем она немедленно нуждается", - подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, союзники должны быть готовы к долговременной перспективе и поэтому Альянс контактирует с оборонно-промышленными комплексами стран-членов.

"Мы создали структуры здесь, в НАТО, в отношении оборонного планирования, возможностей, чтобы гарантировать, что мы сейчас наращиваем производство, мы пополняем запасы, чтобы иметь возможность продолжать оказывать поддержку Украине, но это не только поддержка Украина – это также обеспечение того, чтобы у нас было оружие, боеприпасы, средства для нашего собственного сдерживания и обороны", - подытожил Столтенберг.

Напомним, он также заявил, что Украина перестанет существовать, если украинцы перестанут сопротивляться Российской Федерации.

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