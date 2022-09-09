В частности, ситуация на фронтах в Харьковской области очень влияет на решения Путина.

Успешные действия Вооруженных сил Украины на фронтах очень сильно влияют на решение президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил бывший депутат Госдумы, юрист и правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Эспрессо".

"У Путина есть причины для нервозности из-за ситуации на фронтах в Украине. И это очевидно. Это является первой и главной причиной его неадекватного поведения. Мы все прекрасно знаем, что сейчас для российской армии ситуация становится все сложнее. Из-за этого он может принимать неправильные решения. Из-за ситуации на фронтах, Путин может принимать решения, которые приведут совсем к другим результатам", - пояснил эксперт.

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По словам Фейгина, ситуация на фронтах в Харьковской области очень влияет на Путина.

"Очевидно, почему Путин сегодня собирает Совбез РФ. В частности, из-за ситуации в Харьковской области. Поскольку потеря захваченных территорий Харьковской области для них очень плохая перспектива. Поэтому следует ожидать, что его решения могут привести к катастрофическим последствиям для России", - подытожил он.

Напомним, по мнению Фейгина, в Путина могут быть оперативные двойники.

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