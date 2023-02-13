В утренней сводке Генштаба указывается, что высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник нанес четыре ракетных удара и совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"Противник нанес 4 ракетных удара и совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Так, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Вражеским обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись 16 населенных пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов.

На Запорожском направлении огневому воздействию подверглись районы ДВУХ населенных пунктов в Донецкой области; районы восьми населенных пунктов Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка на Луганщине; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клещеевка Донецкой области и железнодорожное на Запорожье.

В Генштабе также подчеркнули, что противник несет значительные потери, особенно в живой силе. Сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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