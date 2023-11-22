Ранее Иран поставлял России беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские боеприпасы, которые Москва использовала для атак по Украине.

Иран, вероятно, рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования их в войне против Украины.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты будут следить за ситуацией в отношениях между Ираном и Россией и при необходимости принимать соответствующие меры, пишет Reuters.

Кирби отметил, что ранее Иран поставлял России беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские боеприпасы, которые Москва использовала для атак по Украине.

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"Иран, возможно, готовится сделать еще один шаг в поддержке России. Мы… обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине", - сказал он.

В обмен на эту поддержку, по словам Кирби, Россия предложила Тегерану "беспрецедентное сотрудничество в области обороны", включая ракеты, электронику и противовоздушную оборону. Иран стремился закупить у России военную технику, включая ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты, на миллиарды долларов.

Представитель Белого дома сказал, что группа наемников "Вагнера" по указанию России готовилась предоставить средства противовоздушной обороны либо "Хезболле", либо Ирану.

Соединенные Штаты были готовы использовать свои полномочия по антитеррористическим санкциям против российских физических и юридических лиц, которые могут осуществлять эти "дестабилизирующие перевозки", сказал Кирби.

Партнерство России и Ирана

В мае Белый дом заявил, что видит все больше признаков того, что Россия и Иран расширяют беспрецедентное оборонное партнерство, которое поможет Москве продлить войну на Украине, а также создаст угрозу для соседей Ирана.

В сентябре стало известно, что Иран может договориться с Россией о передаче ей партии ракет. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), это возможно после 18 октября - даты завершения действия резолюции Совбеза ООН, запрещающей такие соглашения Ирану. Речь идет о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar с радиусом действия около 300 километров.

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