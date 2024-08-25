По словам эксперта, нет смысла заходить вглубь России.

Украинским войскам есть смысл двигаться по территории России вдоль границ Украины, чтобы создавать так называемую санитарную или "серую" зону. Такое мнение в эфире Radio NV, говоря о Курской операции и ее целях, высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Он отметил, что уже не раз украинское военно-политическое руководство говорило, что войну нужно переносить на территорию России.

"Одна из них (наших целей в Курской операции, – УНИАН) – это, очевидно, они готовили там то же самое, что сделали на Харьковщине – попытки атаковать и подойти как минимум вплотную к городу Сумы, как они планировали к городу Харькову. Мы точно эту операцию сорвали, не только отсрочили, мы сорвали полностью", – сказал Гетьман.

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По его словам, различные составляющие – военная, политическая, медийная, экономическая – связаны в гибридной войне, которая состоит из них. Гетьман также отметил, что меняется отношение партнеров Украины относительно предоставления поддержки и разрешений на применение их оружия. "Операция очень емкая и очень мощная. И сделана она действительно молниеносно", – сказал он.

По его мнению, украинским войскам есть смысл двигаться по территории России вдоль границ Украины, чтобы создавать так называемую санитарную или "серую" зону, или же "демилитаризованную зону, с точки зрения россиян".

"И в конце концов можно выходить и атаковать российские войска уже с тыла на Харьковщине. И так до Луганщины можно дойти, даже до Донетчины. То есть пройтись по тылам по территории Российской Федерации. Углубляться вглубь России. Все говорят: "шесть часов без пробок до Москвы". Вряд ли это будут делать, смысла нет так глубоко продвигаться на территорию Российской Федерации. Потому что, опять таки, это логистика, это поставки всего, что необходимо для армии", – сказал Гетьман.

Говоря о Глушковском районе Курской области и реке Сейм, где были взорваны мосты, он отметил, что "там находится ориентировочно от трех до пяти тысяч россиян".

"Они, уже можно считать, в условном окружении. Потому что с запада, юга и востока находятся наши войска. У них только путь на северо-восток. Но для того, чтобы им отступать, им надо как-то перейти реку Сейм. А для того, чтобы поставлять все, что им надо для боевых действий, тоже надо логистика через посты на этой реке", – сказал Гетман и высказал мнение, что эту группировку нужно попытаться окружить.

Переполох в Курской области

Как отмечает The Wall Street Journal, вторжением в Курскую область России президент Украины Владимир Зеленский сделал смелую и рискованную ставку на то, что это не только выведет Россию из равновесия и заставит ее перебросить войска с востока, но и побудит Запад решительно поддержать Украину оружием. И, как отмечает издание, Украина уже частично достигла поставленных целей.

Ранее УНИАН писал, что операция ВСУ в Курской области– это самое эффективное наступление за всю войну. Украинская разведка обнаружила слабые места россиян – спецназовцы заранее пересекли границу, чтобы подготовить территорию.

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