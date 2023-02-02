Гуменюк объяснила, почему напоминаний о дронах в воздушном пространстве Украины уже некоторое время не было.

Россия готовит новую волну пусков иранских дронов-камикадзе. Силы обороны зафиксировали активность транспортной авиации, которая, вероятно, доставляла оккупантам новую партию БПЛА.

Как рассказала в эфире национального телемарафона представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк, напоминаний о дронах в воздушном пространстве Украины уже некоторое время не было в связи с неблагоприятными погодными условиями на юге.

"Но здесь как раз об этом могут свидетельствовать особенности погодных условий на юге, из-за которых им (дронам - УНИАН) все равно приходится пролетать, если они запущены даже по другим регионам Украины", - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что иранским дронам приходится стартовать с восточного берега Азовского моря, пролетать Азовское море и воздушные массы над Черным морем: "А штормовая погода и порывистый ветер были настолько мощными, что использование дронов не то что нецелесообразно, но является и критически обратным. Поэтому они их, скорей всего, и не запускали".

"К тому же мы наблюдали активность транспортной авиации, которая доставляла новые поставки. Поэтому вполне вероятно, что готовятся очередные волны (пусков дронов - УНИАН)", - добавила Гуменюк.

Иранские дроны на войне против Украины - что известно

Летом 2022 года стало известно о передаче Тегераном партии своих дронов-камикадзе для сил России. С 10 октября оккупанты начали применять иранские БПЛА по критической инфраструктуре Украины, нередко обломки дронов падали на жилые дома.

В последнее время российские террористы все чаще комбинируют пуски ракет и дронов по Украине, чтобы истощить и вычислить ПВО.

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