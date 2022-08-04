Украину таким образом хотят принудить к переговорам.

Российская армия готовит наступательные действия минимум на трех направлениях, пытаясь "повторить" 24 февраля.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире FREEДОМ.

По его словам, сейчас российские захватчики хотят оттянуть силы украинской армии на Харьковское и Донецкое направления.

"Самый худший вариант, который может быть, это то, что они попытаются наступать в направлении Харькова с двух сторон - от Изюма через Балаклею и со стороны государственной границы. И об этом говорится уже больше недели, как только началась перегруппировка российских войск. Но Харков - это будет не главный удар. И задача будет не то, что дойти до города, я не говорю про то, чтобы захватить. Главная задача будет такая же, как сейчас происходит на рубеже Авдеевка-Пески. Они пытаются максимально оттянуть наши силы, чтобы не дать перебрасывать их на другие направления. Поэтому Харьковское, Донецкое направления - это, скорее всего, будут отвлекающие удары, а главные события, на мой взгляд, будут развиваться на южном направлении", - сказал эксперт.

Сейчас РФ стягивает на Криворожское направление все воздушно-десантные войска, которые у них есть на территории Украины, говорит эксперт.

"А десант - это только наступательная операция. Десант не умеет воевать в окопах", - отметил он.

Жданов подчеркнул, что главной целью командования армии РФ сейчас является ослабление украинской обороны.

"Поэтому огневое воздействие на наши позиции в ближайшие дни будет нарастать. Я думаю, что будет довольно серьезно нарастать, по мере возможностей российский войск, потому что мы нанесением ударов в ближайшей глубине все-таки ослабляем действия РФ на переднем крае. У них уже нет такого безлимитного использования боеприпасов, как это было еще месяц назад", - сказал он.

Также эксперт разделяет мнение о том, что все усилия оккупантов на Херсонском направлении будут тщетны.

"На мой взгляд, дело не столько в захвате территорий. Это попытка российского командования создать иллюзию массированного наступления. Они пытаются повторить что-то вроде 24 февраля, когда с четырех направлений они заходили в Украину. Так и здесь, они как минимум на трех направлениях готовят наступательные действия. И тут уже неважно, сколько они потеряют людей и техники, важно напугать Украину. Для того, чтобы посадить нас за стол переговоров", - отметил Жданов.

Он подчеркнул, что сейчас у Украины на поле боя не сформирована переговорная позиция, поэтому любой формат переговоров будет равен капитуляции. Он надеется, что сформировать ее получится к осени.

Ранее в Офисе президента Украины ответили, при каких условиях возможны договоренности о режиме тишины.

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