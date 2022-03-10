Авиабомба с зажигательным действием использовалась для бомбардировки Чернигова.

Российская авиация бомбит Чернигов зажигательными авиабомбами, что прямо запрещено международным правом.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team (CIT) в Telegram.

Это стало известно после того, как ГСЧС начала заниматься разминированием неразорвавшихся боеприпасов в Чернигове. На видео, где спасатели извлекают взрыватель из неразорвавшегося боеприпаса, можно опознать осколочно-фугасно-зажигательную авиабомбу ОФЗАБ-500.

"На одной из фотографий ГСЧС видны обломки сработавшей ОФЗАБ-500, что практически не оставляет сомнений, что эта авиабомба с зажигательным действием использовалась для бомбардировки Чернигова", - говорится в сообщении.

В СІТ подчеркнули, что Статья 2.2 Протокола III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия прямо запрещает использование зажигательных боеприпасов, доставляемых по воздуху, по военным объектам в районах сосредоточения гражданского населения.

Расследователи добавляют, что на допросах пилот сбитого над Черниговом Су-34 майор Красноярцев говорил, что наносит удары по координатам, то есть ни он, ни его командование не учитывают наличия гражданских объектов.

Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали, как спасатели вынимают детонатор из авиационной бомбы в Чернигове.

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