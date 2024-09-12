Против всех ухищрений россиян относительно использование "шахедов", Украина придумала инновационную систему их обнаружения.

За первые 11 дней сентября российские оккупанты запустили по Украине более 400 ударных дронов "шахед". Но ВСУ дают отпор путем изменения тактики борьбы с растущей угрозой "шахедов".

Как подсчитало издание Forbes, частота дроновых атак растет: в августе таких было почти 800, что является самым высоким показателем в этом году. В то же время характер атак дронами россияне меняют, чтобы сделать их более эффективными.

Против всех ухищрений россиян относительно использование "шахедов", Украина придумала инновационную систему их обнаружения: по всей стране множество сетевых микрофонов, установленных на столбах, прослушивают звук двигателя Shahed, а центральная система ПВО сопоставляет данные микрофонов, чтобы отслеживать маршрут каждого дрона и вычислять его вероятную цель.

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Мобильные группы ПВО затем выдвигаются на позицию для перехвата "шахедов", получая данные через планшеты. Издание отметило, что поскольку большинство мужчин на передовой, некоторые такие мобильные группы состоят из женщин-добровольцев.

Однако, журналисты отметили, что в последние несколько месяцев вражеские дроны начали летать на большой высоте и снижаться только перед целью.

"Дроны изменили тактику и летают над Украиной на высоте 2 км, а часто и 4-5 км. Это сделано для того, чтобы избежать попадания под удар мобильных огневых групп", - отметил аналитик Сергей Флэш в Телегра-канале.

Издание отметило, что Украина бережет ракеты Patriot и Iris для баллистических ракет, а не для беспилотников, а это вынудило ее изменить тактику. В частности, Военно-воздушные силы стали ключевым игроком в борьбе с дронами. Журналисты отметили, что видеоролики показывают, как украинские вертолеты сбивают "шахеды", и теперь это, похоже, стандартная тактика. Высоко летящие дроны обнаруживаются радаром ПВО, а вертолет Ми-8 может лететь рядом, пока бортовой стрелок стреляет по нему из пулемета. Вертолеты Ми-24 также используются для этой цели, сбивая дроны с помощью 23-мм пушки.

"Эта тактика оказалась успешной. В августовском отчете указано, что уровень уничтожения "шахедов" вырос до 91% за последние полгода по сравнению с 80% за предыдущие шесть месяцев", - говорится в публикации.

В то же время альтернативные способы борьбы с этими дронами также работают, даже когда их не сбивают. "В последнее время наблюдается рост числа "шахедов", сбившихся с траектории и не попадающих не только по своим целям, но и в страну, по которой они были запущены", - отметили журналсты.

В частности, в ночь на 11 сентября, три "шахеда" сделали петлю и вернулись обратно в РФ. Кроме того, д.жина дронов в августе вошли в воздушное пространство Беларуси, где некоторые из них были перехвачены истребителями. По крайней мере один Shahed пролетел над территорией Польши 26 августа. 7 сентября Румыния подняла истребители, когда Shahed пересек границу. 9 сентября Латвия подтвердила, что российский дрон упал на ее территории.

Иранские "шахеды"

Ударные беспилотники типа Shahed-136 - это иранская разработка. РФ сначала импортировала готовые дроны из Ирана. Позже части дронов поставлялись Ираном и собирались в России, теперь они производятся по лицензии на гигантском заводе в Алабуге. Shahed-136 имеет характерный звук, который дал ему прозвище "мопед".

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