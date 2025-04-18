Все три БпЛА попали в одно помещение, значительно повредив здание.

Утром 18 апреля российские оккупанты совершили очередную атаку на Сумы. Россияне атаковали объект промышленности.

Как сообщает исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь, в Сумах было три попадания ударных БпЛА по объекту промышленности. В результате атаки один человек погиб. Еще один - обратился за помощью медиков.

По информации Кобзаря, все три БпЛА попали в одно помещение. Здание повреждено, разрушена крыша.

Видео дня

Атаки оккупантов - что известно

Как сообщал УНИАН, рано утром оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего, по последним данным, один человек погиб, еще 40 получили ранения. Среди пострадавших два ребенка: 4 года и 2,8 лет.

Как добавил мэр города Игорь Терехов, вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди.

Вас также могут заинтересовать новости: