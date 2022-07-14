При определении точных координат целей противника, этим оружием, против которого бессильна Россия, можно уничтожить что угодно с отклонением один метр, отметил эксперт.

Российские оккупанты имеют преимущество над Украиной в общем количестве артиллерии, но они проигрывают украинским военным по уровню оснащения высокоточным вооружением.

Об этом рассказал военный эксперт, замдиректора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью ТСН.

Он отметил, что россияне не имеют такого вооружения, как HIMARS. Это оружие, которое может давать уникальные возможности.

"Если говорить о количестве артиллерии, то, конечно, Россия преобладает. У них тысячи артиллерийских систем, которые они сконцентрировали, в том числе, на Донбассе. Но если говорить о высокоточной артиллерии, сверхсовременной артиллерии, как HIMARS, то у россиян нет такого уровня вооружения, и я думаю, что уже не будет. Конечно, Украина сейчас имеет преимущество над российской армией в этом сегменте. HIMARS – это уникальное оружие, которое может давать уникальные возможности. При определении точных координат целей противника можно уничтожить что-угодно с отклонением в один метр. И это означает, что и командные пункты, и системы противовоздушной обороны, и линии снабжения, и склады с боеприпасами могут уничтожаться высокоточно, быстро, как только будет получена информация о координатах этих целей", — сказал он.

По его словам, россиянам нечем сбивать современные средства артиллерии, такие как HIMARS.

"Это ракеты, которые теоретически можно сбивать, но у россиян нет такой противовоздушной обороны, которая могла бы уничтожать эти ракеты. Железный купол может сбивать такие ракеты. Он есть у Израиля, США, но не у россиян. Российские противоракетные комплексы не имеют такой возможности. Во всяком случае, до сих пор неизвестны случаи, когда украинские удары HIMARS были нейтрализованы российской ПВО", - сказал эксперт.

Напомним, ранее в России началась паника из-за эффективности HIMARS. По словам военного эксперта Сергея Кузана, больше никто в мире не купит российские противоракетные системы, ведь ни С-300, ни С-400 не способны перехватывать HIMARS.

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