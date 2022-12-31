Для уменьшения износа двигателей самолетов стратегической авиации, они не подходят к привычным районам пуска ракет.

Россияне столкнулись с проблемой производства моторесурса (двигателей для самолетов), оккупанты пытаются уменьшить их износ.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью во время информационного телемарафона.

"Стратегическая, дальняя авиация россиян столкнулась с проблемой, о которой они не задумывались - это выработка моторесурса (двигателей для самолетов - УНИАН)... Пошла очень большая выработка моторесурса", - рассказал он.

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Глава ГУР отметил, что производство самолетов стратегической авиации в России отсутствует. Она использует советские самолеты, которым постоянно продлевается ресурс, и проводится модернизация.

"Они, две последние ракетные атаки, очень много залпов делали непосредственно возле аэродромов... Они не подходят к привычным районам пуска ракет, просто взбираются на верх, делают круг и запускают ракеты для того, чтобы уменьшить расход моторесурса. Это на самом деле очень большая для них проблема стала сейчас", - пояснил Буданов.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ на сегодня уничтожено 213 средств противовоздушной обороны врага, 283 самолета, 269 вертолетов, 1 тыс. 746 беспилотников оперативно-тактического уровня, 711 крылатых ракет.

Кирилл Буданов также прогнозирует, что запасов крылатых ракет в России осталось на две-три массированные атаки по Украине. На одну ракетную атаку оккупантам понадобится полтора-два месяца для того, чтобы изготовить необходимое количество крылатых ракет.

Руководитель ГУР МО также отметил, что до марта 2023 года проблема с наличием в российской армии боеприпасов, в частности артиллерийских, станет очень явной.

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