В Новотроицкое Херсонской области для проверок местного населения с проукраинской позицией прибыли сотрудники Федеральной службы безопасности России.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00. Отмечается, что на временно занятых территориях Херсонской области оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия.
"Для проведения проверок местного населения с проукраинской позицией в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Что происходит на Херсонщине
31 января в Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированной части Херсонщины враг усилил фильтрационные и контрдиверсионные меры. Российские оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка, проводят обыски у местных жителей и проверяют мобильные телефоны.
Между тем после деоккупации Правобережья Херсонщине российские оккупанты продолжают терроризировать освобожденные территории постоянными обстрелами, из-за чего гибнут люди.
В частности, как сообщал УНИАН, 5 февраля в результате утреннего обстрелов в Чернобаевке ранен житель есть разрушения жилых домов и инфраструктуры. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.
А 2 февраля россияне 65 раз обстреляли населенные пункты свободной части Херсонской области. Из-за российских обстрелов погибли 2 человека, ранения различной степени тяжести получили 9 жителей области. Среди раненых - 5-летний мальчик
В британской разведке предполагают, что постоянными обстрелами россияне хотят ухудшить моральное состояние гражданских и сдерживать любые украинские контратаки через Днепр следующим образом.