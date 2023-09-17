Столтенберг призвал страны-участницы альянса наращивать расходы на оборону.

Война в Украине может быть достаточно длительной, поэтому Запад должен наращивать расходы на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецким СМИ, пишет Spiegel.

"Большинство войн длились дольше, чем ожидалось, когда они вспыхнули. Мы все хотим быстрого мира. В то же время мы должны признать, что если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет. Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", – сказал Столтенберг.

Столтенберг также призвал Германию значительно увеличить расходы на оборону. В частности он напомнил о решении июльского саммита НАТО, в соответствии с которым страны альянса должны направить на военные нужды не менее двух процентов своего валового внутреннего продукта.

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"В холодную войну, когда правил [канцлер] Конрад Аденауэр или Вилли Брандт, расходы на оборону составляли три-четыре процента экономического производства", - отметил Столтенберг.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, на следующей неделе президент Зеленский отправится в Нью-Йорк, где состоится сессия Генассамблеи ООН. Это важное международное мероприятие он планирует использовать для того, чтобы убедить нейтральные страны таки встать на сторону Украины в ее обороне от российской агрессии.

Также мы рассказывали, что власти Чехии призвали Запад наращивать поддержку Украины и ни в коем случае не принуждать Киев к заключению несправедливого мира с агрессором. Глава чешского МИД предупредил, что уступки россиянам дорого будут стоить Европе впоследствии.

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