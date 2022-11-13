По предварительной информации, всего вывезли 64 ракеты.

Вывоз ракет для ЗРК С-300 с территории Беларуси в РФ лишний раз показывает, насколько проблематичная ситуация с вооружением у россиян.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, по предварительной информации, всего вывезли 64 ракеты.

"Неужели для России это количество настолько важно, что она не могла их найти на своих складах? Похоже, что да", – констатировал эксперт.

Коваленко уверен, что весьма существенная часть этих ракет попросту непригодна к применению из-за своего состояния. Кроме того, РФ, по его мнению, не справляется удовлетворять потребности в ракетах на передовой и своевременным подвозом на площадки пуска.

"Потому мы уже начинаем наблюдать за тем, как даже ЗРК С-300 тянут из Беларуси, предварительно их туда перекинув для создания угроз Украине. В некотором смысле это тоже дает ответ на вопрос об угрозе вторжения 2.0 с территории РБ в ближайшее время", – добавил эксперт.

Россия вывозит ракеты из Беларуси: что сообщалось

Ранее сообщалось, что 9 и 10 ноября в направлении аэродрома Мачулищи в Беларуси зафиксировалм минимум 16 тралов с контейнерами для ракет под ЗРК С-300/400 (по 4 ракетных контейнера на каждом).

Отмечалось, что в последние несколько дней в Беларуси наблюдали восемь полетов российских военно-транспортных самолетов Ил-76. 11 ноября они пробыли на аэродроме в дольше положенного для разгрузки времени.