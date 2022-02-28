Войска Российской Федерации с начала вторжения в Украину выпустили 113 ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным украинским городам и селам.
Об этом говорится в сообщении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
"С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины", – заявил Залужный.
"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушение норм международного гуманитарного права и должно быть расследовано Гаагским трибуналом", – добавил он.