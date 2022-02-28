Главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что это кровавое преступление путинского режима должно быть расследовано Гаагским трибуналом.

Войска Российской Федерации с начала вторжения в Украину выпустили 113 ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным украинским городам и селам.

Об этом говорится в сообщении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины", – заявил Залужный.

"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушение норм международного гуманитарного права и должно быть расследовано Гаагским трибуналом", – добавил он.

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