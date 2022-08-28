Из-за обстрелов также вспыхнул дом на окраине приграничного села.

Российские захватчики обстреляли приграничье Черниговской области. Если на юге они "демилитазировали" уличный туалет ракетой Х-59, то сейчас рашисты взялись за животных. В результате вражеского обстрела пострадало стадо коров на одном из сельскохозяйственных предприятий.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

"Сегодня, 28 августа, после 12:00 россияне обстреляли приграничье Семеновской громады", - заявил Чаус.

Відео дня:

"Пострадало стадо коров местного с/х предприятия. Из-за обстрелов также вспыхнул дом на окраине приграничного села", - добавил глава ОВА.

Как уже сообщал УНИАН, на юге оккупанты "демилитазировали" уличный туалет ракетой Х-59. Стоимость такой ракеты составляет несколько сотен тысяч долларов.

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