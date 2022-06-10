Скоро Россия будет усиливать риторику о переговорах с Украиной.

Россия уже воюет на пределе своих возможностей. Сейчас оккупанты пытаются захватить как можно больше населенных пунктов Украины, враг выжигает все, что есть. Враг проводит "спецоперацию по сохранению лица", возможностей для эскалации в РФ больше нет.

Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал экс-глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк.

"Эскалировать России уже некуда, там о химическом оружии мы не говорим, потому что оно не даст никакого результата, кроме негативного, о ядерном так же. И в принципе стандартных возможностей у России больше нет. Они математически есть, но они не могут их приложить, существенно повысить интенсивность или существенно повысить свою результативность", — рассказал Загороднюк.

Россия уже находится на пределе своих возможностей, отметил экс-министр. Скоро страна-агрессор будет усиливать риторику о переговорах с Украиной. А до этого оккупанты постараются сделать как можно больше. Враг хочет забрать больше украинских городов. Войска РФ пытаются показать и доказать, что они на что-то способны.

"Сейчас это идет огромная операция по сохранению лица, сохранению какой - то внутренней репутации тех руководителей, которые сейчас руководят этими военными действиями", - считает Загороднюк.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России заканчиваются высокоточные ракеты, но она может воевать еще в течение года.

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