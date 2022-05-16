По словам Вилкула, враг несет серьезные потери в живой силе и технике.

Не имея успеха в своих планах, российские оккупанты продолжают тактику выжженой земли и массированных обстрелов мирных населенных пунктов.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Всю минувшую неделю и сейчас на вечер ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе остается напряженной, но стабильной и полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией. Линия фронта на самом опасном для нас южном направлении проходит в Херсонской области", - сообщил он.

По словам Вилкула, враг несет серьезные потери в живой силе и технике.

"Военная администрация города продолжает системную работу по помощи в обеспечении наших воинских частей. Кроме обеспечения тем, что было необходимо в первую очередь – бронежилеты, каски, амуниция – также закупаем современные очень защищенные средства связи, приборы ночного видения, ноутбуки, квадрокоптеры. Война идет в 21-м веке, и мы понимаем, насколько такое оборудование повышает эффективность выполнения боевых задач", - сообщил он.

Также продолжается постоянная работа по строительству и укреплению линий обороны города.

"Не имея успеха в своих планах, орки продолжают тактику выжженой земли и массированных обстрелов мирных населенных пунктов. На этой неделе не было ни одного дня без обстрелов и сегодня также были обстрелы по всей линии соприкосновения - были прилеты из "Ураганов" в Широковской громаде. Орки применяют все виды РСЗО, ствольную артиллерию, минометы. Применяют также просто варварские средства – фосфорные и кассетные боеприпасы, запрещенные во всем мире. Бьют по мирным селам, по объектам мирной инфраструктуры, жилым домам и даже колоннам с беженцами", - сообщает Вилкул.

В Кривом Роге обеспечена стабильная работа всей городской инфраструктуры.

"Работают все коммунальные предприятия и городские службы. Несмотря на крайне тяжелую ситуацию с топливом по всей стране, в городе обеспечена работа всех критически важных служб – скорой, пожарных, правоохранителей и конечно военных. Работает городской коммунальный транспорт, и он бесплатный для всех", - отметил он.

На этой неделе в Кривой Рог значительно увеличился поток беженцев.

"Мы помогаем каждому, потому что, я уверен, по-другому просто нельзя. Сейчас в Кривом Роге уже более 55-ти тысяч вынужденных переселенцев. Еще около 110-ти тысяч прошло транзитом. Хочу сказать спасибо тем криворожанам, кто также помогает переселенцам. Более 850-ти квартир предоставили криворожане переселенцам по программе "Прихисток" и каждый день их число растет", - отметил он.

Напомним, в Северодонецке нашли двух погибших в результате обстрела жилого дома.

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