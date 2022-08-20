Власти РФ боятся решимости наших военных и опасаются, что даже после "референдумов" мы вернем обратно все захваченные территории.

Россия уже не так торопится проводить так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях. Все дело в том, что у Кремля появились новые страхи. Рашисты попросту боятся ВСУ.

Об этом УНИАН в эфире проекта FreeДОМ рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Понятно, что никто не признает "референдумы", которые собирается проводить РФ. Однако в Кремле не отказываются от идеи "легализовать" захваченные территории. Однако наши ВСУ не отказываются от деоккупации, из-за чего у россиян возникла проблема, считает Фейгин.

В РФ не знают, когда теперь им проводить свои псевдореферендумы. Ранее оккупанты уже рассказали, как именно они планируют фальсифицировать все "голосования". Не будет ни голосов, ни их подсчета, считает Фейгин. По сути, РФ хочет просто объявить о "присоединении" захваченных украинских территорий. Но сейчас они взяли паузу.

У РФ остается политическая проблема, которую в Кремле не могут решить. По словам Фейгина, она заключается в том, что страна-агрессор попросту боится проводить "референдумы". Ведь вдруг на следующий день после объявления о том, что захваченные территории якобы стали "российскими", там появятся ВСУ. Они не знают, что потом делать и как объяснять свое поражение.

РФ "осторожничает", отметил Фейгин, оккупантов пугает наша решимость и обстрелы в Крыму. По словам эксперта, это нечто новое для Москвы, поскольку раньше у украинских военных не было таких возможностей в виде вооружений, которые нам предоставляет Запад. Помимо этого в Кремле думали, что нашим военным не хватит решимости. Именно поэтому зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведе угрожал Украине "судным днем". Они просто не думали, что в Крыму начнется "бавовна".

А теперь в РФ понимают, добавил Фейгин, что война не прекратится после "референдумов". Потому в Кремле поставили проведение своих псевдоголосований "на паузу" и пытаются придумать, как же им лучше поступить.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ на Херсонщине планирует перенести псевдореферендум. Ранее была вероятность, что оккупанты проведут "голосование" уже 11 сентября.

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