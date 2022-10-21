Президент подчеркнул, что это останется с Москвой очень надолго и после действующего президента.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается "заморозить" людей, а взамен получит к себе отношение, как к наиболее отмороженного международного преступника.

Об этом президент сообщил во время вечернего видеообращения.

"Российские войска продолжают наносить удары ракетами и дронами по наших электростанциях. В конце концов и такая русская подлость терпит провал. Мы делаем все, чтобы получить для Украины больше современных и эффективных систем ПВО и ПРО. И будет день, когда мы отчитаемся, что украинское небо стало полностью защищенным от российских ракет, иранских дронов и любых других носителей зла", - отметил он.

Видео дня

Зеленский отметил, что Россия пыталась шантажировать Европу газом и нефтью, организовывала диверсии на подводных газопроводах и критически важных кабелях в Европе, пыталась и пытается "заморозить" людей.

"А что произошло? Россия лишь потеряла свой вес на европейском энергетическом рынке, которую разрабатывал еще со времен Брежнева, и обязательно получит к себе отношение, как к наиболее отмороженного международного преступника. Это останется с Москвой очень надолго и после этого российского руководителя", - сказал глава государства.

Он добавил, что Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, заставить украинцев страдать еще больше, однако лишь мобилизует этим международное сообщество, чтобы оно еще больше помогало Украине и еще больше давило на государство-террориста.

"А все наши расходы на защиту наших энергообъектов и на восстановление нашей инфраструктуры после российских террористических ударов будут возмещены за счет российских же активов. Каждый из террористов будет отвечать лично за то, что делает. Перед судом. А государство-террорист заплатит за свой террор. Изоляцией, деградацией и активами – как государственными, так и квазичастных лиц, которые связаны с этим российским режимом", - считает Зеленский.

Отключение электроэнергии в Украине - что известно

Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированный попадание в объекты критической инфраструктуры.

В Офисе президента призвали украинцев с 17: 00 до 22: 00 ограничить потребление электроэнергии. 11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

При этом глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

18 октября захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.

С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись вражеским атакам и разрушениям.

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