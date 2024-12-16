Информация о гибели Матвеева оказалась неожиданной.

Россия не проинформировала Украину о смерти в плену мэра временно оккупированного оккупированного города Днепрорудное Запорожской области Евгения Матвеева.

Как пишет "Укринформ", полномочный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал на брифинге, что о гибели городского головы стало известно во время идентификации тел.

"Для меня это было неожиданностью. Потому что к тому времени у нас была информация, что он в плену. Насколько помню, он остался на ВОТ, россияне задержали группу сотрудников коммунального предприятия, и он поехал сам лично их освобождать, их всех отпустили, а его задержали. После того было официальное подтверждение, что он в российском плену. И для нас стало абсолютной неожиданностью, что передали тело", - сказал он.

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По словам Лубинца, украинская сторона узнает о смерти пленных в РФ после передачи тела и процедуры идентификации уже на территории Украины. Уже после этого информацию можно объявлять публично.

"Как правило, когда происходит репатриация тел, я был сам на одном из таких процессов, то никакой идентификации нам не сообщается", - пояснил омбудсмен.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о двух опасных тенденциях. Во-первых, это показывает неэффективную деятельность международных организаций, такой как Международный комитет Красного Креста.

"И второе - россияне это делают сознательно, в очередной раз подтверждая, что никаких правил для них не существует. Они могут их нарушать в любой момент и любым способом, и никакой ответственности они, к сожалению, за это не несут. У нас есть примеры, когда подтвержденные Международным комитетом Красного Креста потом умирали, и в результате экспертиз удавалось устанавливать, что они умерли в результате применения физических бесчеловечных пыток", - добавил Лубинец.

Что известно о смерти мэра Днепрорудного

4 декабря в Запорожской военной администрации сообщили о том, что Россия вернула тело Днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева, которого замучили в плену.

По данным ОВА, мэр находился в неволе 2 года и 8 месяцев. Община города трижды избирала Матвеева городским головой, на этой должности он и встретил полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В марте 2022 года ему сообщили о задержке оккупантами автобуса с работниками очередной смены Запорожского железорудного комбината на блокпосту. Глава города выехал на место происшествия. Горняков отпустили, а городской голова попал в руки захватчиков. Дальнейшая его судьба до последнего времени была неизвестна.

По информации президента Владимира Зеленского, в российском плену находятся по меньшей мере шесть украинских мэров и глав общин.

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