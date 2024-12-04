Тело Евгения Матвеева вернули в Украину после 2 лет и 8 месяцев плена.

Россия вернула тело Днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева, которого замучили в плену. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Жил, работал и погиб от рук оккупантов несломленным. 2 года и 8 месяцев городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев находился в российском плену. Во время последнего обмена его тело было передано Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается, что община города трижды избирала Матвеева городским головой Днепрорудного и на этой должности он и встретил полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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"13 марта 2022 года Евгению Сергеевичу сообщили по телефону о задержке оккупантами автобуса с работниками дежурной смены Запорожского железорудного комбината на блокпосту. Глава города не испугался и выехал на место происшествия. Горняков отпустили, а городской голова попал в лапы захватчиков. Дальнейшая его судьба до последнего времени была неизвестна", - отметили в ЗОВА.

В Украину вернули тела более 500 павших защитников

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на подконтрольную правительству Украины территорию были возвращены тела 502 павших защитников. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, из числа возвращенных павших защитников Украины 397 - с Донецкого направления. Еще 24 - с Луганского направления, 64 - с Запорожского, а из моргов на территории России было возвращено 17 погибших.

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